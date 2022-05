Esi group : Mise en open source du logiciel Inspector

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - ESI Group annonce la mise en open source de son 'Inspector', logiciel d'exploration visuelle et interactive, capable d'analyser un volume important de données pour en extraire des informations pouvant être appliquées, par exemple, à la cybersécurité.



En le mettant à disposition du plus grand nombre, il offre aux écosystèmes industriels et universitaires, la possibilité de 'travailler sur une solution fiable et personnalisable pour répondre aux défis techniques et besoins spécifiques de la communauté'.



L'ENSAM (Ecole Nationale Supérieure d'Arts et Métiers) dirigera le développement et l'expansion de 'Inspector', dans le cadre du continuum d'activités de parrainage et de cocréation déjà en cours entre ESI Group et l'ENSAM.



