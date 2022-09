Esi group : La rentabilité s'est améliorée au 1er semestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - ESI Group a fait état jeudi d'une croissance de son chiffre d'affaires et d'une augmentation 'significative' de ses profits sur le premier semestre dans un contexte macroéconomique qualifié de 'complexe'.



Le concepteur de logiciels pur la modélisation prédictive et le prototypage virtuel indique que son EBIT ajusté s'est amélioré de 38,2% pour atteindre 25,6 millions d'euros au premier semestre.



La marge d'EBIT ajusté a atteint 30,4%, contre 23,2% au premier semestre 2021.



Son chiffre d'affaires semestriel s'est, lui, accru de 5,5% (+4% à taux de change constant) pour atteindre 84,3 millions d'euros, une croissance principalement portée par l'activité de licences.



Le groupe technologique a par ailleurs annoncé qu'il présenterait l'état d'avancement de son plan stratégique lors d'une conférence d'investisseurs prévue le 27 septembre.



Ce rendez-vous sera l'occasion, selon lui, de faire un point d'étape sur l'impact des récentes cessions, de la Russie et sur le plan triennal.



ESI affirme prévoir, quoi qu'il en soit, une amélioration de sa croissance à partir de l'exercice 2023 par l'augmentation de la valeur contractuelle annuelle et du new business, tout en visant une amélioration de sa performance financière au cours des prochaines années.



