Esi group : Invest Securities dégrade son opinion

(CercleFinance.com) - Invest Securities dégrade son opinion sur ESI Group de 'achat' à 'neutre', avant d'aviser s'il conseille ou non d'apporter à l'offre, et relève son objectif de cours de 120 à 155 euros, soit le prix proposé par Keysight.



'Un mois après la confirmation de discussions en vue d'un rachat, ESI a annoncé une offre de Keysight à un prix substantiellement supérieur aux cours actuels et cohérent par rapport à notre estimation de valorisation de transaction', souligne l'analyste.



'Pour autant, si le succès de l'OPA ne fait guère de doute au regard du soutien d'actionnaires représentant 50,6% du capital, le retrait obligatoire n'est pas certain et dépendra de la position du fondateur, Alain de Rouvray', prévient-il néanmoins.



