Esi group : Invest Securities confirme son conseil

(CercleFinance.com) - Alors que l'analyste avait dégradé son opinion à neutre mi-juin après le fort rebond du titre (+43%) depuis son passage à l'achat le 14 avril, il estime qu'il n'y a pas de raison d'adopter une opinion plus positive à l'issue de cette publication.



' Sachant qu'ESI Group avait embarqué 40% de son CA annuel à l'issue du T1, les résultats S1 ne réservent pas de surprise majeure, à l'exception d'une déception sur le contrôle des coûts qui devrait produire ses effets avant tout sur le S2 ' indique Invest Securities.



' Surtout, la visibilité reste limitée, tant sur la redynamisation de la conquête commerciale que sur le renouvellement des engagements en janvier 2021, ce qui nous incite à abaisser nos attentes 2021-22e '.



' Si la prise en compte de notre nouvelle méthodologie entraine un relèvement de notre objectif de cours de 36E à 41,5E, nous restons neutre ' rajoute le bureau d'analyses.



