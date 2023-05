Esi group : Invest Securities ajuste son conseil et sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Invest Securities relève son conseil sur le titre ESI Group, passant de 'neutre' à 'achat' avec un objectif de cours rehaussé à 120 euros, contre 76 euros précédemment.



'Si nous avions conscience de l'intérêt spéculatif, nous étions persuadés qu'il se concrétiserait plutôt en 2024-25', indique l'analyste qui reconnaît avoir été 'pris de court' par l'annonce, en fin de semaine dernière, de discussions préliminaires avec de potentiels acquéreurs.



'Nous comprenons que la rareté de l'actif justifie le timing, avec un prix de transaction qui pourrait selon nous dépasser 150E', poursuit Invest qui estime que même si la transaction n'allait pas à son terme, le critère spéculatif devrait continuer à soutenir le titre.





