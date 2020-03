Esi group : Invest Securities abaisse son objectif

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Invest Securities estime qu'après un exercice 2019 illisible du fait du changement d'arrêté comptable, 2020 devait être le 1er exercice à refléter les mesures prises par le nouveau management qui doivent permettre de renouer avec une croissance à 2 chiffres.



' Avec la pandémie actuelle, il n'en sera rien et ESI Group devrait souffrir, même si son modèle résilient (66% de CA récurrent) et un mois de janvier (30% du CA annuel) à priori bien orienté pourraient limiter l'impact ' indique le bureau d'analyses.



' Dans contexte de faible momentum CT et sachant que le titre a plutôt bien résisté dans l'univers small caps (+2pts en relatif sur 1 mois), nous réitérons notre opinion neutre avec un objectif de cours revu à 26E (contre 30E) ' rajoute Invest Securities.



