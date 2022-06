Esi group : Intégré au segment Euronext Tech Leaders

(CercleFinance.com) - ESI Group annonce rejoindre l'initiative Euronext Tech Leaders, un nouveau segment comprenant plus de 100 entreprises technologiques de premier plan et à forte croissance en Europe, chacune répondant à un ensemble de critères spécifiques pour être qualifiée.



En tant que Tech Leader d'Euronext, l'éditeur de logiciels de simulation et de prototypage virtuel bénéficiera de l'ensemble des services développés par Euronext et ses partenaires pour accompagner les participants dans leur parcours de cotation.



