Esi group : Entouré après la confirmation de discussions

(CercleFinance.com) - ESI Group bondit de 11% après la confirmation qu'elle est actuellement en discussions préliminaires avec certains tiers, suite à la réception de propositions non-engageantes portant sur une potentielle acquisition de l'entreprise.



La société de solutions de prototypage virtuel réagit ainsi à un contexte de rumeurs récentes parues dans la presse, et ajoute qu'elle 'communiquera sur tout développement significatif éventuel en temps utile et conformément aux exigences réglementaires'.



'L'entreprise demeure pleinement confiante et mobilisée à la réalisation du plan 'OneESI 2024 - Focus to Grow', et il n'y a aucune certitude à ce stade que ces discussions préliminaires aboutiront à un accord ou une opération', indique-t-elle toutefois.



