Esi group : En forte baisse, un analyste n'est plus à l'achat

(CercleFinance.com) - Le titre est en forte baisse ce matin (-4,5%) alors qu'Invest Securities a abaissé sa recommandation sur la valeur à neutre (contrat achat) avec un objectif de cours de 36 E.



' ESI Group présente un profil résistant et la publication T1 en a fait une nouvelle démonstration, mais nous ne voyons pas de raisons de relever nos estimations à ce stade ' indique le bureau d'analyses.



' Cet élément, combiné au fait que nous utilisons temporairement une prime de risque statique, explique que notre OC reste inchangé. Au vu de la forte volatilité sur le titre, il n'est pas impossible que nous adoptions à nouveau une opinion plus favorable ' rajoute Invest Securities.



