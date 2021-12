Esi group : Alain de Rouvray n'est plus administrateur

(CercleFinance.com) - ESI Group, spécialiste des solutions de prototypage virtuel, annonce que son conseil d'administration a reçu la démission d'Alain de Rouvray de son mandat d'administrateur, avec une date d'effet au 16 décembre.



Pour rappel, Alain de Rouvray a fondé l'entreprise en 1973, et en a été président et directeur général jusqu'au 31 janvier 2019. Il a été président du conseil d'administration jusqu'au 8 février dernier.



Le conseil d'administration sera composé de huit membres (sept administrateurs, dont six indépendants, et un censeur), dont son président Alex Davern et la directrice générale Cristel de Rouvray.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel