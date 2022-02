Eramet : La filiale d'Eramet en Nouvelle-Calédonie autorisée à exporter 50% de nickel en plus

(BFM Bourse) - Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et la Société Le Nickel ont conclu un nouveau partenariat aux termes duquel la filiale d'Eramet est autorisée à exporter 2 millions de tonnes de minerais supplémentaires par an, portant son quota à 6 millions de tonnes, en contrepartie d'un plan d'investissement visant à faire de la SLN un leader mondial du ferronickel premium visant la neutralité carbone.

Le renouveau boursier d'Eramet se confirme. Le producteur de métaux (manganèse, nickel ou encore lithium) et d'alliages de haute performance a encore accéléré de plus de 50% depuis le début de l'année - alors que le groupe avait déjà bénéficié d'un rebond spectaculaire entre le creux du printemps 2020 et la fin 2021 (en quadruplant quasiment sur cette période) sur fond de redressement des prix de vente.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Le mouvement se poursuit tandis qu'a eu lieu ce mardi la signature officielle de la convention entre le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie (GNC) et la SLN ouvrant "une nouvelle étape majeure entre le pays et la Société Le Nickel, plus de 140 ans après la création de celle-ci". Visant à placer sur une nouvelle trajectoire la SLN (dont les provinces calédoniennes détiennent 34% au côté d'Eramet, majoritaire), la convention formalise une vision stratégique commune sur presque vingt ans. Elle vise à permettre à la SLN de "retrouver sa juste place dans la compétition mondiale du nickel à travers une valorisation optimisée et modernisée du minerai dans son appareil de production, permettant ainsi de se différencier de ses concurrents mondiaux et de faire face aux grandes mutations actuelles et à venir de l’industrie extractive mondiale".

Face aux géants russe Nornickel (Norilsk, en Sibérie) et brésilien Vale (lequel s'est récemment retiré de Nouvelle-Calédonie en cédant son intérêt dans le site de Goro) et à d'autres acteurs importants comme Glencore, BHP ou AngloAmerican, l'ambition est de positionner la SLN comme un leader du ferronickel de qualité premium, répondant au standard international de "mine responsable" de l'IRMA (The Initiative for Responsible Mining Assurance), en veillant à développer les sources d'énergie à la fois moins émettrices de CO2 et compétitives.

Objectif neutralité carbone

Au terme des trois phases du plan (2022-2025, début de la transition, 2026-2030 refonte de l'usine polymétallurgique de Doniambo et réduction de 50% des émissions de CO2, 2030-2040 réduction de 100% des émissions), l'objectif est de parvenir à la neutralité carbone et tout en pilotant l’adaptation de la production à l'abaissement mécanique des teneurs en nickel et l'augmentation des teneurs en fer dans le minerai.

Pour permettre à la SLN de générer les moyens financiers de cette transition à long terme, le gouvernement autorise la SLN à exporter 2 millions de tonnes de minerais supplémentaires par an, par rapport à son précédent quota de 4 millions, ce qui devrait permettre de doubler le montant annuel des investissements (en créant notamment 200 emplois supplémentaires) tout en générant une trésorerie légèrement positive sur la période.

Eramet a salué cette décision qui apporte à la SLN ’"le cadre d’action dont elle a besoin pour mettre en œuvre le volet minier de son plan de sauvetage". Sa filiale néocalédonienne continuera à alimenter en priorité son usine de Doniambo mais concrètement les exportations pourront quasiment doubler à terme par rapport aux 3 millions de tonnes exportées en 2021. La montée en puissance devrait permettre de dépasser 4 millions de tonnes cette année et d'arriver à 6 millions d'ici à 2024.

Considérant que la nouvelle convention avec le GNC va permettre d'améliorer significativement la performance financière de la SLN, Portzamparc a relevé de 125 à 130 euros son objectif sur Eramet. Le bureau d'études reste donc acheteur malgré la vive progression du titre depuis 2020. Vers 10h30, l'action Eramet avance encore de 1,11% à 109,70 euros.

Guillaume Bayre - ©2022 BFM Bourse