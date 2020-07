Eramet : Perte de -623 ME au 1er semestre 2020

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires s'élève à 1,7 MdE au 1er semestre 2020, en baisse de 7 %. A périmètre et change constants, la variation du chiffre d'affaires serait en recul de 9 %, en raison principalement du fort impact de la crise sanitaire sur les marchés du Groupe.



L'EBITDA s'élève à 120 ME, en baisse de - 187 ME, dont environ - 280 ME d'effet prix (minerai de manganèse et ferronickel principalement) et environ - 80 ME liés à l'impact Covid sur les activités du Groupe.



Le résultat avant impôt est en repli à - 566 ME et le résultat net part du Groupe est de - 623 ME, reflétant notamment les dépréciations d'actifs liées à la crise, principalement A&D (197 ME) et la mise sous cocon du projet lithium (142 ME).



Compte tenu de ce niveau d'incertitude, Eramet maintient la suspension de la guidance d'EBITDA pour l'année 2020 au niveau consolidé.



