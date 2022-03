Eramet : Fait un don d'1 million d'euros pour l'Ukraine

(CercleFinance.com) - Eramet a décidé de contribuer aux actions humanitaires menées notamment par la Croix-Rouge par un don d'1 million d'euros pour venir en aide aux victimes du conflit en Ukraine.



Le Groupe indique dans son communiqué ne pas avoir de salariés ni d'activités industrielles en Ukraine, ni en Russie. La direction suit avec attention l'évolution de la situation et ses impacts sur les activités du Groupe.



' Eramet applique les sanctions mises en place par l'Europe et suit strictement les recommandations, quelles que soient les conséquences économiques ' indique la direction.



