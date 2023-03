Eni : Signe un protocole d'accord avec ADNOC

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Claudio Descalzi, administrateur délégué d'Eni, et son Excellence le Dr Sultan Ahmed Al Jaber, ministre de l'Industrie et des Technologies avancées des Émirats arabes unis et administrateur délégué et directeur général du groupe ADNOC, ont signé samedi 4 mars, un protocole d'accord (MoU) qui définit un cadre de coopération pour de futurs projets communs sur la transition énergétique, la durabilité et la décarbonisation.



Avec cet accord, Eni et ADNOC exploreront les opportunités potentielles dans les domaines des énergies renouvelables afin de soutenir la sécurité énergétique mondiale et une transition énergétique durable.



Claudio Descalzi, directeur général d'Eni, a déclaré : ' Cet accord intervient dans une conjoncture internationale difficile et dans la perspective de la prochaine COP28, où les EAU, en tant que pays hôte, devraient exposer leur vision d'un programme de transition énergétique propre. '



