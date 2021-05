Eni : Partenaire d'Equinor pour l'éolien offshore

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Equinor et Vårgrønn, une joint-venture entre HitecVision et Eni, ont signé un accord de collaboration visant à soumettre conjointement une demande aux autorités norvégiennes afin de développer l'éolien offshore flottant dans la zone Utsira Nord, en mer du Nord norvégienne.



'La mer du Nord possède certaines des meilleures ressources éoliennes au monde ', souligne Pål Eitrheim, vice-président exécutif des nouvelles solutions énergétiques à Equinor.



Le responsable estime par ailleurs que le développement de ce projet dans la zone pourrait stimuler l'industrialisation de l'éolien offshore flottant ' et créer de nouvelles opportunités pour l'industrie norvégienne '.



Les partenaires ambitionnent d'atteindre 1 GW de capacité installée d'ici 2030.





