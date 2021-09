Eni : Les promesses de la fusion par confinement magnétique

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Eni annonce que la société CFS (Commonwealth Fusion Systems), dont Eni est l'actionnaire principal, a achevé avec succès un test autour de la fusion par confinement magnétique, via la technologie HTS (High Temperature Superconductor).



Globalement, l'idée consiste à reproduire des réactions physiques similaires à celles qui se déroulent au coeur des étoiles - à la manière du Soleil qui génère sa propre énergie. La fusion par confinement magnétique est ainsi présentée comme une source potentielle d'énergie 'sûre, durable et inépuisable'.



Selon Claudio Descalzi, directeur général d'Eni, 'le résultat extraordinaire obtenu lors de ce test démontre une fois de plus l'importance stratégique de nos partenariats de recherche dans le secteur de l'énergie et consolide notre contribution au développement de technologies qui changent la donne.'



Fort de ce succès, CFS confirme sa feuille de route avec la construction d'un dispositif expérimental à production nette d'énergie nommé SPARC d'ici 2025. L'objectif ? Générer un champ magnétique contenant un plasma d'isotopes d'hydrogène à des températures de l'ordre de 100 millions de degrés, entraînant la fusion des noyaux atomiques et la libération d'une très grande quantité d'énergie.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.