Engie : Des actionnaires demandent des comptes à Engie sur ses engagements pour le climat

(BFM Bourse) - Plusieurs actionnaires demandent au géant français de l'énergie de publier chaque année ses progrès en matière de lutte contre le réchauffement climatique.

Des actionnaires d'Engie ont demandé au géant énergéticien français de publier davantage de détails sur son plan climat pour mieux évaluer si celui-ci s'aligne sur l'objectif de limiter le réchauffement à 1,5°C par rapport aux niveaux préindustriels.

Dans une lettre du 20 mars consultée par l'AFP, une vingtaine d'actionnaires (dont La Banque Postale Asset Management, La Financière de l'Echiquier ou encore Candriam) demandent également à Engie de soumettre chaque année au vote de son assemblée générale les progrès de la stratégie climatique de l'entreprise.

Une publication régulière souhaitée

Une résolution actionnariale, publiée lundi par Engie, a été déposée en ce sens par une quinzaine d'actionnaires, qui représentent selon le groupe moins de 2% de son capital, en vue de l'assemblée générale qui doit se tenir le 26 avril prochain.

Dans leur lettre, les actionnaires reconnaissent les efforts d'Engie pour modifier son modèle dans le sens de la transition énergétique mais insistent sur les indicateurs, incomplets selon eux, publiés par l'entreprise.

Ils demandent par exemple que l'entreprise publie ses objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre concernant l'ensemble de ses activités, affirmant que seulement 65% des émissions indirectes d'Engie font actuellement partie de ces objectifs.

Les actionnaires demandent aussi plus de détails sur les objectifs de stockage, les plans d'investissement, l'évolution du mix énergétique ou encore la stratégie de compensation carbone du groupe.

"Les investisseurs ont besoin" de telles informations pour "mesurer l'efficacité des stratégies climatiques" et ajuster leur portfolio à leurs propres objectifs en matière de transition, ajoutent-ils.

"Caractère timoré" de la résolution

Dans sa réponse, datée du 22 mars, le président du conseil d'administration d'Engie, Jean-Pierre Clamadieu, rappelle qu'Engie a été "l'une des premières entreprises du CAC 40" à avoir soumis au vote consultatif de ses actionnaires sa politique de réduction des émissions carbone en 2022 (approuvée à plus de 96%).

Il ajoute être prêt à "consulter les actionnaires tous les trois ans sur la stratégie climatique comme en 2022" et à discuter des progrès de celle-ci "chaque année". Un débat a d'ailleurs été inscrit en ce sens à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale, ajoute-t-il.

Mais il exprime toutefois ses réticences à soumettre au vote la stratégie et ses progrès chaque année, notamment dans l'attente de règles plus claires du régulateur sur ce type de consultation mais aussi, à l'échelle mondiale, sur les publications extra-financières des entreprises.

Sur les indicateurs supplémentaires demandés, Jean-Pierre Clamadieu affirme que certains sont déjà publiés ou peuvent être déduits des données produites par Engie quand d'autres "semblent difficiles à établir à court terme".

Le groupe prépare toutefois un addendum pour "compléter ses publications" et permettre une "meilleure évaluation du plan climat d'Engie" par les investisseurs en vue de l'assemblée générale.

L'ONG Reclaim Finance a réagi lundi en regrettant "le caractère timoré" de la résolution "qui échoue à formuler des exigences contraignantes". Elle appelle notamment le gouvernement à légiférer pour encadrer la consultation des actionnaires sur la stratégie climat des entreprises (le "Say on Climate") et renforcer le droit des actionnaires en matière de dépôt de résolutions.

(Avec AFP)

S. S. - ©2023 BFM Bourse