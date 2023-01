Elis : Un fonds géré par Bpifrance prend plus de 5% du capital d'Elis

(BFM Bourse) - Le fonds Lac1 est entré au capital du groupe de blanchisserie industrielle, prenant une position de long terme. Il s’agit du sixième investissement dans un groupe coté pour ce fonds, après Seb, Spie ou encore EssilorLuxottica.

Elis accueille un nouvel actionnaire de référence. Le groupe de blanchisserie industrielle a annoncé lundi que le fonds Lac1 géré par la banque publique Bpifrance avait pris une participation de plus de 5% au capital de la société dirigée par Xavier Martiré.

Aussi bien la participation exacte détenue par le fonds que le montant déboursé pour acquérir cette part n’ont pas été communiqués par Bpifrance.

"Bpifrance affirme ainsi son engagement aux côtés d’Elis sur le long terme, convaincu que le groupe présente des perspectives de croissance significatives et qu’il poursuivra la consolidation de ses marchés au niveau mondial tout en affirmant son fort engagement en faveur du développement durable", a déclaré le directeur général de Bpifrance, Nicolas Dufourcq, cité dans un communiqué.

Un sixième investissement pour Lac1

Créé en 2020, le fonds Lac1 dispose d’une capacité d’investissements de 5,2 milliards d’euros et compte quarante souscripteurs dont des investisseurs institutionnels, de grandes entreprises ou des family offices.

Le fonds a vocation à investir dans les sociétés multinationales françaises résolument orientées à l’international et dont la capitalisation boursière dépasse 500 millions d’euros. C'est le cas avec Elis dont la capitalisation s’avère supérieure à 3,4 milliards d’euros.

Le groupe spécialisé dans la location-entretien d’articles textiles et d’hygiène constitue le sixième investissement de Lac1. Depuis sa création, le fonds est ainsi entré au capital du groupe d’électroménager Seb, du spécialiste de l’ingénierie mécanique Spie, du chimiste Arkema, de la société de cybersécurité Exclusive Networks et du fabricant de verres correcteurs EssilorLuxottica.

Lac1 souligne au passage les atouts d’Elis, notamment "la résilience de son modèle d’affaires" et sa politique d’acquisitions. "Avec plus de 80 acquisitions réalisées depuis 2010, les dirigeants du groupe ont su démontrer leur capacité à mener une politique de croissance externe dynamique et à intégrer efficacement des cibles de toutes tailles en générant des synergies significatives", souligne le fonds.

Pour Elis "l’entrée du fonds géré par Bpifrance permet d’avoir un investisseur ancré à long terme et de solidifier le noyau dur d’actionnaires, ce qui est plutôt positif", estime un analyste.

Le marché, lui, prend acte de l’annonce sans entrain. Vers 15h, l’action Elis est stable à 14,97 euros.

Julien Marion - ©2023 BFM Bourse