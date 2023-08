Elior : Pourquoi Stifel n'entrevoit pas un rebond des marges du spécialiste de la restauration collective Elior

(BFM Bourse) - Le spécialiste de la restauration collective accuse le coup à la Bourse de Paris, alors que Stifel passe désormais à la vente sur le titre avec un objectif de cours fortement abaissé.

Elior continue à souffrir à la Bourse de Paris, toujours sous pression depuis la semaine passée et la publication d'un point d'activité trimestriel jugé décevant. Pour ne rien arranger, le spécialiste de la restauration collective avait abaissé un de ses objectifs pour la deuxième fois consécutive.

Le titre avait perdu 12,20% le jour de l'annonce, soit le mardi 25 juillet. Depuis, l'action n'a affiché qu'une séance de hausse, et c'était mardi (+0,60%) avant de repartir en territoire négatif sous le coup de dégradations d'analystes. La veille, Bernstein avait manifesté sa défiance envers Elior et avait réduit à 2 euros son objectif de cours, tout en maintenant sa recommandation à sous-ponderer.

Ce jeudi, la pression vendeuse vient cette fois-ci de Stifel, qui a dégradé sa recommandation à vendre contre conserver précédemment. L'objectif de cours a lui aussi été sabré, passant de 3,30 euros à 1,90 euro. Le titre Elior accuse le coup et perd 5,6% à 2,09 euros, vers 15h45 jeudi.

"Les turbulences devraient se poursuivre"

Pour le bureau d'études, "les turbulences devraient se poursuivre" du côté d'Elior. Il rappelle que la société française avait abaissé la semaine passée, ses "prévisions de marge pour la deuxième fois cette année, en raison de coûts de démarrage plus élevés que prévu pour les nouveaux contrats".

La marge d'EBITA (résultat opérationnel courant retraité) de 1% visée pour cette année par Elior est nettement inférieure au niveau de 3,6% atteint avant la pandémie et à l'objectif moyen précédent de plus de 4%), note Stifel. A côté, l'inflation et les coûts associés au développement des activités "devraient limiter le rebond des marges l'année prochaine" ajoute le bureau d'études.

Dans ce contexte, Stifel estime que la rentabilité et le redressement du flux de trésorerie disponible sont difficiles à prévoir. En conséquence, le bureau d'études a drastiquement abaissé ses prévisions de rentabilité pour Elior. Il ampute de plus de 40% sa projection d'EBITA (résultat opérationnel courant retraité) pour 2023 à 40 millions d'euros contre 75 millions d'euros précédemment.

"Nous réduisons également nos prévisions d'EBITA de 23% en moyenne pour les exercices 2024 à 2026, reflétant des hypothèses de marges plus faibles (2,8% à la fin de la période contre 3,5% précédemment)", avance Stifel qui ne prévoit pas de retour à une génération positive de free cash-flow avant l'année fiscale 2025, "reflétant la combinaison de l'inflation et des faiblesses structurelles".

Dans sa note, Stifel regrette également la nouvelle présentation des publications d'Elior. La société ne fournit plus que l'orientation de l'activité des pôles restauration collective (environ 70% des revenus du groupe) et multiservices (comprenant DMS et l'ancienne activité de services de soutien d'Elior, environ 30%), "sans plus de détails concernant les zones géographiques et les marchés finaux, comme cela a été publié précédemment (et conformément à ce que les concurrents continuent de faire)".

"Nous pensons que les dynamiques différentes selon les pays et les marchés justifient un rapport plus détaillé et nous regrettons ce manque de transparence", déplore Stifel.

Aux cours actuels, l'action a perdu plus d'un tiers de sa valeur depuis le début de l'année (-37%). La valorisation d'Elior a ainsi été divisée par plus de sept depuis son retour (réussi) en Bourse à un prix de 14,75 euros en juin 2014.

Sabrina Sadgui - ©2023 BFM Bourse