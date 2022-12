Elior : Pour diminuer le poids de ses dettes, Elior reprend la branche multiservices de Derichebourg

(BFM Bourse) - Le groupe de restauration collective va racheter cette activité pour 450 millions d’euros dans le cadre d’une transaction entièrement rémunérée en actions qui permettra à Derichebourg de monter à son capital à hauteur de 48,4%. Cet apport d’actifs abaissera le ratio d’endettement d’Elior et permettra de générer plus de 30 millions d’euros de synergies en année pleine.

Elior et Derichebourg ont finalement noué un accord scellant leur rapprochement et leur collaboration avant la fin de l’année 2022. Le groupe de restauration collective et celui spécialisé dans le recyclage dans les métaux sont liés depuis le printemps dernier, lorsque Derichebourg a acquis pour un peu plus de 24% du capital d’Elior.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

La question d’un projet commun entre les deux entreprises s’est vite posée avec, au cœur du sujet, l’articulation avec Derichebourg Multiservices (DMS), une branche qui propose des services externalisés, comme de la maintenance ou du nettoyage industriel, et représentait 18% des revenus de Derichebourg. C’est cette division qui présente potentiellement des synergies avec Elior, car ces services sont complémentaires de son offre de restauration collective et renforcent la propre gamme de services aux entreprises d’Elior (bionettoyage, facility management, etc.).

Après avoir prévenu de l’existence de discussions sur ce sujet, les deux sociétés ont annoncé ce mardi un protocole d’accord qui prévoit l’acquisition de DMS par Elior, en échange de quoi Derichebourg sera rémunéré en actions et verra sa participation passer à 48,4% du capital d’Elior. Le groupe de recyclage des métaux compte à ce titre demander une dérogation auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) pour ne pas avoir à déposer d’offre publique obligatoire (OPA) comme le prévoit la législation dès qu’un actionnaire franchit le seuil de 30% du capital.

Des synergies de plus de 30 millions d'euros

Concrètement, Derichebourg va souscrire à des actions nouvelles d’Elior à un prix de 5,65 euros par titre, soit une prime de 119% par rapport au cours de clôture du 23 novembre, de 2,58 euros, dernier cours avant l’annonce des discussions entre les deux sociétés. Ce prix représente également une prime de 79% par rapport au cours de clôture de lundi (3,152 euros) et correspond par ailleurs au prix auquel Derichebourg avait acquis au printemps dernier un bloc de 14,7% dans Elior auprès de la société BIM, entreprise contrôlée par Robert Zolade, fondateur de l’entreprise de restauration collective.

Au total, l’opération valorise DMS à 450 millions d’euros, en valeur d’entreprise. Elior précise que cette transaction correspond à un multiple de 9,1 fois le résultat brut d’exploitation (Ebitda) généré par DMS avant synergies, et 5,7 fois après synergies.

Ces dernières sont attendues à 30 millions d’euros en année pleine au niveau de l’Ebitda à l’horizon 2026. "Plus précisément, les synergies de coûts sont estimées à 60% du total, via l'optimisation des structures et des opérations et la ré-internalisation de certaines activités. Les synergies de développement sont estimées à 40% grâce à l’accélération de la dynamique commerciale", a expliqué Elior.

Le nouvel Elior "disposerait d'un profil plus équilibré: la restauration collective représentant 69% du chiffre d'affaires et les multiservices, qui ont prouvé leur résilience pendant la crise sanitaire, 31% du chiffre d'affaires", souligne la société de restauration collective. Selon UBS cette répartition se situe actuellement à 90% pour la restauration collective et 10% pour le multiservices.

Une nouvelle gouvernance

Elior estime que ce rapprochement créera des opportunités pour accélérer sa dynamique commerciale.

"Dans les services, l’enrichissement de l’offre sur une gamme de prestations plus étendue permettrait de répondre avec plus de succès aux nouvelles attentes des clients et, en particulier, aux grands appels d’offre multiservices. De plus, la complémentarité entre Elior Services et DMS permettrait de renforcer la stratégie de ventes complémentaires au sein de l’activité services et de l’étendre au sein de la restauration collective", développe l’entreprise. "Par ailleurs, avec le renforcement de son profil financier, Elior sera en mesure de disposer de nouveaux moyens financiers pour que l’activité restauration collective puisse repartir en conquête à l’international, notamment sur le marché en forte croissance aux Etats-Unis", ajoute la société.

La gouvernance d’Elior va évoluer pour refléter la montée au capital de Derichebourg en lien avec cette opération. Le conseil d’administration comptera ainsi cinq membres nommés sur proposition de Derichebourg. Daniel Derichebourg, fondateur et PDG du groupe de recyclage de métaux, deviendra PDG d’Elior, démissionnant de toutes ses fonctions chez Derichebourg. La direction de l’entreprise sera confiée à Abderaman El Aoufir, actuellement directeur général délégué.

Un levier abaissé

Mais surtout, pour Elior, cet apport d’actif devrait sensiblement renforcer son bilan et réduire son ratio d’endettement. Le groupe de restauration collective présente des finances affaiblies par la crise, ce qui constitue un motif d’inquiétude chronique pour le marché.

En reprenant DMS, Elior augmente ses revenus de plus de 940 millions d’euros et son Ebitda de 49 millions d’euros. En comptant l’apport de DMS, le levier d’endettement d’Elior, mesuré par la dette nette rapportée à l’Ebitda, passerait de 8,3 à fin septembre 2022 à 6,2. Un point crucial puisqu’Elior est censé respecter un levier d’endettement inférieur à 7,5 à fin mars 2023, 6 fin septembre 2023 et à 4,5 à partir de fin mars 2024 pour respecter ses "covenants", c’est-à-dire ses engagements auprès de ses créanciers.

Elior et Derichebourg s’attendent à ce que l’opération soit finalisée au cours des mois d’avril-mai 2023.

A la Bourse de Paris, l’action progresse de 7,8% vers 10h30, une hausse modérée en tenant compte de la baisse du titre de 8,7% lundi. "Il s’agit d’une bonne nouvelle pour Elior dans l’absolu mais les termes de l’opération ne sont pas surprenants et l’action a rebondi récemment (+50% depuis fin octobre)", souligne un intermédiaire. De plus "l’accord est annoncé un 20 décembre, alors que beaucoup de gérants et d’analystes sont absents et ne peuvent donc relayer l’information", ajoute-t-il. Derichebourg de son côté recule de 2,6%.

Julien Marion - ©2022 BFM Bourse