Ekinops : L'international tire la croissance de l'équipementier télécom Ekinops

(BFM Bourse) - L'équipementier télécom des Côtes-d'Armor signe un bon début d'exercice, affichant une progression de ses ventes au premier trimestre supérieure à ce qu'il vise pour l'ensemble de 2022. La dynamique a été particulièrement sensible à l'international, notamment en Amérique du Nord (+54%).

Vigilant face à la pénurie de composants électroniques, le groupe Ekinops n'en a pas moins démarré l'exercice 2022 en bénéficiant d'une demande "particulièrement élevée", à l'international particulièrement, lui permettant de confirmer l'ensemble de ses objectifs annuels. Le titre s'installe aux premiers rangs du palmarès parisien avec un gain de 7,29% à 7,06 euros vers 11h00.

Lors de trois premiers mois de 2022, le chiffre d'affaires d'Ekinops s'est élevé à 27,8 millions d'euros, en augmentation de 20% par rapport au 1er trimestre 2021. À taux de change et périmètre constants, la croissance organique atteint +16%, en phase avec l’objectif annuel d’une croissance organique 2022 "au moins égale" à celle enregistrée en 2021, qui était de +12%.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Toutes les activités du groupe, qui fournit à nombre des plus grands opérateurs télécoms mondiaux des solutions permettant de multiplier la quantité de données transitant sur les supports tels que la fibre optique, ont contribué à cette croissance. Le transport optique justement réalise une forte progression grâce au succès des solutions WDM (permettant des débit de 200 à 400 gigabits par seconde). Le chiffre d'affaires généré par les logiciels et services a bondi avec notamment la demande pour les solutions SDN (Software Defined Networks), les solutions de virtualisation des fonctions réseau, mais aussi avec l’apport des activités du genevois SixSq, racheté en novembre.

Percée à l'international

La part des logiciels et services a ainsi continué de s’accroître, représentant désormais 17% de l’activité sur ce trimestre, à comparer à 12% un an auparavant et 14% sur l’ensemble de l’exercice écoulé.

Par zone géographique, la croissance a été de 34% à l’international portant à 67% la part des ventes hors de France (60% un an auparavant), notamment en Amérique du Nord qui totalise 18% des ventes totales. La zone EMEA (Europe hors France Moyen Orient & Afrique) a pour sa part enregistré une croissance de +21% sur le trimestre, avec une forte traction pour les solutions de transport optique notamment en Allemagne. L’Asie-Pacifique qui connaît depuis mi-2021 un regain d'activité continue sur cette trajectoire avec une progression de +113% des ventes trimestrielles. En France, l’activité d'Ekinops est demeurée quasi-stable (-2%, alors que le 1er trimestre 2021 avait bénéficié d'un rebond de 31%).

"La crise des composants fait rage"

Après une année 2021 particulièrement dynamique, où Ekinops a dépassé le cap de 100 millions d'euros de revenus (+12% de croissance organique à 103,6 millions d'euros), l'entreprise basée à Lannion estime avoir "parfaitement débuté" l’exercice 2022 avec une demande particulièrement élevée. Mais reste néanmoins vigilant alors que "la crise des composants fait rage et devrait demeurer fortement présente au cours des trimestres à venir"...

Dans ce cadre, la firme confirme attendre en 2022 une croissance organique au moins égale à celle enregistrée en 2021 (+12%) et tendant même plutôt vers +15%, assortie d'une marge brute comprise entre 52% et 56% -en tenant compte des éventuels impacts de la crise d’approvisionnement sur les composants électroniques- et d'une marge d'Ebitda comprise entre 14% et 18%, intégrant les investissements humains et technologiques pour exécuter le nouveau plan de croissance.

Parallèlement, Ekinops continue d’explorer "toutes les opportunités de croissance externe créatrices de valeur".

Guillaume Bayre - ©2022 BFM Bourse