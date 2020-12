Ekinops : Signe un accord commercial avec VExpress

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Ekinopsannonce la signature d'un accord commercial couvrant le portefeuille de marque OneAccess, avecVExpressDistribution, un distributeur de solutions dynamiques de télécommunications, de données et de mobilité en Australie et en Nouvelle-Zélande.



La gamme de solutions innovantes OneAccess, utilisée par les opérateurs et fournisseurs de services à travers le monde, offre un large choix d'options de déploiement physiques et virtualisées pour les services d'entreprise.



'Nous sommes ravis de travailler avec Ekinops pour aider nos clients à faire la transition vers des services réseau de nouvelle génération et une infrastructure capable de faire face à la croissance exponentielle de la consommation de données', a réagi David McEwen, directeur général de VExpress.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.