Ekinops : Partenariat avec Fujitsu

(CercleFinance.com) - Ekinops gagne 2% après l'annonce d'un partenariat avec Fujitsu, fournisseur de solutions de transformation numérique des réseaux, qui intégrera les plateformes OTN compactes de nouvelle génération d'Ekinops dans son portefeuille de transport optique 1Finity.



'L'ETSc, la nouvelle plateforme OTN compacte d'Ekinops, offre aux opérateurs une capacité de commutation OTN complète, une évolutivité et un plus grand choix de services', explique la société de solutions de télécommunications.



'Virtuora, l'interface logicielle de contrôle et d'orchestration multicouches et multifournisseurs de Fujitsu, assurera une gestion automatisée et transparente de la plateforme Ekinops', poursuit-elle.



