Ekinops : Le titre bondit après un solide début d'année

(CercleFinance.com) - Le titre Ekinops grimpe de près de 7% mercredi à la Bourse de Paris alors que le fournisseur de solutions de télécommunications pour les fournisseurs de services a fait état hier soir de performances trimestrielles jugées solides.



Au cours du 1er trimestre de son exercice 2022, Ekinops a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 27,8 millions d'euros, en croissance de 20% par rapport au 1er trimestre 2021.



A taux de change et périmètre constants, son chiffre d'affaires ressort en croissance organique de 16%, en phase avec l'objectif annuel d'une croissance au moins égale à celle de 2021 (+12%).



Dans son communiqué, le spécialiste de la virtualisation des réseaux fait état d'une croissance dans toutes ses lignes d'activité, avec notamment une progression de 64% dans les logiciels et services.



Les analystes de TP Icap Midcap - qui attendaient un chiffre d'affaires de 26,5 millions d'euros - évoquent une 'solide entame d'exercice' et renouvellent leur recommandation d'achat et leur objectif de cours de 7,8 euros sur la valeur.



Le groupe a par ailleurs confirmé ses objectifs financiers annuels 2022, dont la perspective d'une croissance organique soutenue, au moins égale à celle enregistrée en 2021 (+12%), qui devrait tendre vers +15%.



Vers 11h00, l'action de la société de services de transport optique et de haut débit bondissait de 6,7%, signant l'une des meilleures performances de l'ensemble du marché parisien.



