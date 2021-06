Ekinops : Choisi par United Group pour ses solutions FlexRate

(CercleFinance.com) - Ekinops a annoncé aujourd'hui que UnitedGroup, câblo-opérateur dans la région de l'Europe du Sud-Est, avait retenu ses solutions FlexRate pour construire les réseaux de fibre optique de sa filiale croate, Telemach Hrvastska.



UnitedGroup, principal fournisseur de services de télécommunications et de médias en Europe du Sud-Est, prévoit d'ailleurs d'investir plus de 500ME au cours des cinq prochaines années pour étendre ses réseaux de fibre optique à de nouvelles zones et pour moderniser les réseaux existants.



