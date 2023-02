Eiffage : Vente en VEFA d'un hôtel à Clamart

(CercleFinance.com) - Eiffage Immobilier et COFFIM annoncent l'acquisition en VEFA (vente en état futur d'achèvement) par Spirit REIM Services, pour le compte d'Esprit Pierre Hôtellerie, du futur hôtel Moxy by Marriott, en cours de réalisation par Eiffage Aménagement à Clamart.



Ce nouvel hôtel 3 étoiles en R+5 de 91 chambres, sur 2.734 m2 de SDP, sera décoré et aménagé dans un style Art Déco. Les travaux d'aménagement débuteront ce printemps. Sa livraison est prévue mi-novembre en vue d'une ouverture en décembre 2023.



