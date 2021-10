Eiffage : Un parc des expositions réaménagé pour Reims

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le groupe a remporté un contrat portant sur le financement, la conception, la construction, l'exploitation commerciale et la maintenance de 3 bâtiments à Reims: le Centre des Congrès, la Grande salle événementielle ainsi que le Parc des expositions.



Cela représente un investissement total de plus de 75 millions d'euros, dont 3.7 millions de fonds propre investis par Eiffage.



' Pour ce Parc des expositions datant de 1987, Eiffage et l'architecte Christophe Ballan souhaitaient le hisser au niveau des plus grands halls d'expositions français en le faisant évoluer vers un outil moderne, confortable et durable ' indique le groupe.



Eiffage Services, la société multitechnique d'Eiffage Concessions, accompagne Reims Events depuis 2019 sur les 3 projets de cette délégation de service public.



