Eiffage : Stifel rehausse un peu sa cible

(CercleFinance.com) - Tout en maintenant son conseil 'conserver' sur Eiffage, Stifel relève légèrement son objectif de cours de 104 à 107 euros, attendant de bons résultats annuels le 22 février, soutenus par une reprise du trafic autoroutier et des tendances inflationnistes encore favorables.



Concernant l'exercice 2023, le broker estime que les marges dans le contracting pourraient être un peu mises au défi par l'inflation des salaires, mais que le chiffre d'affaires devrait rester résilient.



'Les autoroutes pourront être impactées par un trafic de poids-lourds en ralentissement, alors que les tarifs devraient augmenter. Getlink devrait se redresser mais retient beaucoup de capital sans accès complet à sa trésorerie', ajoute-t-il.



