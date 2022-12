Eiffage : Remporte un marché de plus de 150 ME

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Eiffage, via Eiffage Construction et Eiffage Services, annonce avoir remporté le marché pour la conception-réalisation-exploitation-maintenance du 'Second Grand Site' de l'administration centrale des ministères chargés des affaires sociales, en groupement avec l'agence Viguier, les bureaux d'études Oasiis, Egis et Berim ainsi que les entreprises AD Ingé, DIE et DCT.



Le montant global du marché est de 178 millions d'euros dont plus de 156 millions d'euros pour Eiffage (incluant 155,2 millions d'euros pour la déconstruction et les travaux neufs).



Situé Porte de Vanves à Malakoff (92), le futur ensemble pourra accueillir entre 1800 et 2000 postes dans deux immeubles (un R+7 et un R+13) qui proposeront un total de 35 000 m² avec auditorium, salles de formation, espace de travail collaboratif et restaurant. pouvant accueillir



Après une phase de 12 mois dédiée aux études de conception, réalisée concomitamment à celle de 17 mois nécessaire au désamiantage et à la démolition de l'immeuble existant, Eiffage Construction réalisera la construction en 34 mois du nouvel ensemble de bureaux.



À la livraison en 2027, l'exploitation-maintenance sera assurée par Eiffage pour une durée de 5 ans.



