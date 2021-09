Eiffage : Regroupe plusieurs activités sous la marque Demcy

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Eiffage lance la marque Demcy qui regroupe désormais l'ensemble des activités de déconstruction et valorisation des matériaux du Groupe : curage, désamiantage-déplombage, démantèlement, démolition et recyclage.



Cette nouvelle marque rassemble trois marques historiques issues d'acquisitions réalisées par Eiffage Génie Civil au fil des années : Perez & Morelli, Boutté et Chastagner.



' En 2020, les équipes sont intervenues sur près de 150 chantiers de déconstruction. La dépose sélective et le tri à la source pratiqués sur ces chantiers ont permis la valorisation, le recyclage ou le réemploi de 500 000 tonnes de matériaux et d'équipements ' indique le groupe.



