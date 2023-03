Eiffage : RBC relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Royal Bank of Canada a réitéré mardi son opinion 'surperformance' sur Eiffage, tout en relevant son objectif de cours sur le titre de 120 à 125 euros.



Dans une note de recherche diffusée dans la matinée, RBC souligne que le groupe de BTP et de concessions est relativement bien protégé contre les effets de l'inflation grâce à ses activités dans les péages autoroutiers dont les tarifs sont indexés sur l'inflation, mais aussi contre la montée des taux d'intérêt.



D'après l'analyste, Eiffage pourrait générer un taux de rendement annuel à deux chiffres pour ses actionnaires au cours des cinq prochaines années, alors même que le titre se traite sur un niveau de valorisation inférieur à sa moyenne historique.



Le bureau d'études dit ainsi faire d'Eiffage son titre 'value' préféré au sein du secteurs des infrastructures de transports.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.