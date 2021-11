Eiffage : Oddo relève son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note de 'surperformance' sur le titre Eiffage, avec un objectif de cours relevé de 107 à 108 euros.



Le bureau d'analyses souligne que le chiffre d'affaires trimestriel, en hausse de 3% par rapport à la même période deux ans plus tôt, en 2019, est toutefois ressorti 'légèrement inférieur' à ses attentes.



Le groupe a maintenu ses perspectives de CA sur l'année à un niveau 'légèrement supérieur à son niveau de 2019 en Travaux' et a précisé s'attendre à un niveau 'légèrement inférieur pour les Concessions', rapporte Oddo.



Dans ce contexte, l'analyste anticipe un résultat opérationnel 6% en dessous du niveau de 2019 alors que le résultat net est attendu proche du niveau de 2019 (728 ME vs 725 ME). Avant la publication, le consensus (visible Alpha) était à 711 ME.



Selon le broker, 'le groupe va continuer de profiter de l'excellente dynamique opérationnelle de ses métiers (autoroutes et contracting) et d'une valorisation très attractive (FCF yield >10%)'.



Enfin, si Eiffage a remis une offre engageante pour le rachat de la totalité d'Equans, 'nous ne pensons pas que le groupe soit le mieux placé pour la reprise de la filiale d'Engie', conclut Oddo.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.