Eiffage : Objectif de cours relevé chez Oddo

(CercleFinance.com) - Oddo BHF maintient sa recommandation 'surperformance' sur Eiffage et relève son objectif de cours de 121 à 124 euros, après la publication par le groupe de BTP et de concessions de bons résultats pour 2022, accompagnés d'une confiance pour 2023.



Recalant son modèle financier sur la base des chiffres 2022, le bureau d'études attend désormais pour 2023 'un CA de 20.985 millions d'euros (consensus à 20.419 millions) et un ROC de 2.371 millions (consensus à 2.237 millions)'.



'Alors que la dynamique opérationnelle devrait rester solide en 2023 (résilience du trafic autoroutier, solidité du carnet de commandes construction, croissance des services à l'énergie), la valorisation reste très attractive (FCF yield ajusté de 11,2%)', souligne-t-il.



