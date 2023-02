Eiffage : Mandataire d'un marché avec l'Eure-et-Loir

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Eiffage annonce que le Conseil départemental d'Eure-et-Loir (CD28) a conclu un marché global de performance de sept ans (2021-2028) avec un groupement de six entreprises, dont Eiffage Énergie Systèmes est mandataire.



'Afin de diminuer la consommation énergétique des dix collèges dont le CD28 doit assurer la gestion et l'entretien, nos experts orchestrent la réalisation de travaux multi-métiers', indique Eiffage, citant notamment le remplacement d'équipements techniques de chauffage et de ventilation, la modernisation des cuisines et le remplacement de couverture.



Le groupement doit se charger, par ailleurs, de la mise en conformité de l'accessibilité handicapé, réorganiser les systèmes d'éclairage, d'anti-intrusion et de vidéosurveillance, du rafraîchissement des peintures, de la création de faux plafonds, du remplacement de sols souples, ainsi que de certaines opérations de démolition et de désamiantage



