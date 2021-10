Eiffage : Inauguration de la base de lancement Ariane 6

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce l'inauguration de la base de lancement Ariane 6.



Cette opération, remportée en juillet 2016 par Eiffage Génie Civil et ses partenaires, comprenait pour Eiffage Métal la réalisation du portique mobile. Ce bâtiment mobile sur rails de 90 m de haut pour 8 000 tonnes est l'un des plus grands au monde.



' Sa translation constitue un défi technique extraordinaire ainsi que de la structure métallique du bâtiment de l'assemblage du lanceur ' indique le groupe.



