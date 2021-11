Eiffage : Hausse de 17,6% du chiffre d'affaires sur 9 mois

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Eiffage publie ce soir un chiffre d'affaires de 13,5 MdsE sur les neuf premiers mois de l'année, en hausse de 17,6% à périmètre et change constants par rapport à la même période un an plus tôt.



Sur le seul 3e trimestre, le chiffre d'affaires ressort à 4,8 MdsE, en hausse de 5,5% par rapport au 3e trimestre 2020 (+ 4,4 % dans les Travaux et + 10,4 % dans les Concessions).



Eiffage souligne que grâce à une prise de commandes très dynamique de chacune des branches Travaux au 3e trimestre, le carnet de commandes des Travaux s'élève à 16,4 milliards d'euros au 30 septembre 2021, ce qui représente 12,7 mois d'activité.



Compte tenu de ces éléments et de l'activité du 3e trimestre, Eiffage anticipe un chiffre d'affaires annuellégèrement supérieur à son niveau de 2019 en Travaux et légèrement inférieur en Concessions (hors activité des aéroports intégrés en 2020).



'Le résultat net part du Groupe, en augmentation sensible par rapport à 2020, pourrait retrouver dès cette année son niveau de 2019', conclut Eiffage.





