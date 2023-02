Eiffage : Équipe le complexe sportif de Bruay-sur-l'Escaut

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Eiffage fait savoir que la ville de Bruay-sur-l'Escaut (Nord) a chargé Eiffage Énergie Systèmes de remplacer l'éclairage de deux terrains du complexe sportif Jean-Philippe Gatien, pour obtenir l'homologation de la Fédération française de football (FFF).



Le terrain d'honneur et le terrain synthétique d'entraînement du complexe sportif doivent être équipés chacun de mâts et projecteurs, indique Eiffage.



De plus, une dizaine de candélabres permettront d'éclairer la voie d'accès et le parking, tandis que deux caméras assureront la surveillance du site.



' Cet éclairage performant doit permettre à la ville de Bruay-sur-l'Escaut de réduire sa facture énergétique. Pour être conforme à l'homologation de la FFF, il doit, en outre, être uniforme d'un terrain à l'autre et produire le niveau d'éclairement requis par la catégorie E5 qui régit les normes d'installations pour certaines compétitions nationales, régionales et de district ', précise Jean-Philippe Bethencourt, responsable d'affaires.



