Eiffage : Choisi pour un projet de centre aquatique

(CercleFinance.com) - Eiffage annonce que ses équipes de Eiffage Énergie Systèmes vont prendre par à la construction d'un nouveau centre aquatique à Francheville (69), projet lancé par le Syndicat intercommunal à vocation unique Aquavert (SIVU Aquavert) et qui devrait s'achever à l'horizon 2024.



'Génie climatique, génie électrique, garantie de performance énergétique et exploitation-maintenance, nos experts interviendront en co-traitance avec Eiffage Construction, mandataire du groupement', indique Eiffage.



Les travaux du futur centre aquatique portent notamment sur 'la déconstruction du centre actuel, la dépollution des sols et la construction, pilotée par Eiffage Construction, d'un nouveau bâtiment comprenant un bassin sportif (375 m2), un bassin mixte (350 m2), une pataugeoire (60 m2), une série de vestiaires et de locaux annexes, ainsi qu'un splash pad extérieur', détaille Eiffage.





