Eiffage : Barclays relève son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Barclays a relevé lundi son objectif de cours sur l'action Eiffage, porté de 121 à 123 euros, avec une recommandation laissée inchangée à 'surpondérer'.



S'il dit s'attendre à une bonne résistance des activités liées aux autoroutes et à la construction, l'analyste estime que l'absence d'exposition d'Eiffage aux métiers de l'aéroportuaire limite le potentiel de bonnes surprises lors de la prochaine publication des résultats annuels du groupe.



Le bureau d'études indique avoir relevé de 4% en moyenne ses prévisions de résultats sur la société pour la période 2022-2024, considérant désormais Getlink comme une filiale de l'entreprise suite à sa récente montée au capital, et ce en dépit de l'augmentation des coûts de financement.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

