EIFFAGE : Scénario de court rebond technique

(BFM Bourse) - EIFFAGE constituera ce jour le sous-jacent de notre conseil sur le produit dérivé à destination des investisseurs les plus actifs.

L’outil sélectionné est le warrant Call S191S émis par SOCIETE GENERALE, de prix d’exercice 95 € et d’échéance courte au 19/06/2020. L'effet de levier est proche de 8.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Il n'est pas question ici de mettre en doute la mobilisation et la motivation du camp vendeur qui, fédéré depuis le gap baissier ample du 24 février, a provoqué un "retracement" très ample et vif, de l'ascension progressive depuis le 1 er novembre. Le sous-jacent sortait alors par le haut d'un range. Dans l'immédiat, les points bas de la phase corrective en cours ne sont pas forcément atteint, mais les probabilités d'un court rebond de contestation progressent. On visera un comblement du gap de vendredi, tout en prenant soin de placer un stop très proche.

PREVISION

Dans ce contexte, les investisseurs les plus actifs miseront sur ce scénario haussier en se positionnant sur le warrant Call, émis par SOCIETE GENERALE et de code mnemonique S191S, sur EIFFAGE, à 1.370 €.

Ils prendront leurs bénéfices lorsque le sous-jacent atteindra les 100.790 € ou limiteront leurs pertes en vendant le warrant en cas de rupture des 94.990 €.

GRAPHIQUE EN DONNEES QUOTIDIENNES

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime