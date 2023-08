Egide : Le fabricant de boîtiers pour l'électronique Egide lance une augmentation de capital

(BFM Bourse) - La société a décidé d'abandonner son projet de cession de ses activités américaines et va ainsi faire appel au marché pour renforcer ses finances.

Egide change son fusil d'épaule pour assurer financièrement son avenir. Cette entreprise fondée en 1986 conçoit, produit et commercialise des composants d'encapsulation hermétiques servant à protéger et interconnecter différents types de processeurs électroniques ou photoniques. Ces boîtiers de haute technologie permettent ainsi d'assurer l'invulnérabilité de systèmes électroniques dans des environnements thermiques, atmosphériques et/ou magnétiques difficiles, qu'on retrouve typiquement dans les domaines de la défense et de l'aérospatial.

Cette entreprise basée dans le Vaucluse a vu sa rentabilité se dégrader fortement au cours des derniers mois, pénalisée par la contre-performance de ses activités américaines (Egide USA et Sentier), qui représentaient plus de la moitié des revenus de 2022, en raison notamment de difficultés d'approvisionnement et de recrutements de personnel. Le niveau élevé du carnet de commandes de l'entreprise s'est par ailleurs traduit par un important besoin de fonds de roulement, qui pèse logiquement sur la trésorerie.

Pour se remettre d'équerre financièrement, la société avait décidé de vendre ses activités américaines, en avril. Elle avait dans cette optique noué une lettre d'intention non engageante avec un repreneur, qui a ensuite mis fin aux discussions.

La société a finalement décidé ce lundi d'abandonner le projet de cession et de redresser elle-même ses filiales américaines via un plan de réorganisation. Une nouvelle direction aux Etats-Unis sera ainsi mise en place. Concomitamment, Egide a annoncé une augmentation de capital pour renforcer ses finances, ce qui passera par l'émission de 2,96 millions d'actions nouvelles pour un montant de 1,92 million d'euros. Le prix des actions nouvellement émises a été fixé à 65 centimes par action, soit une décote de 26,4% par rapport au cours de clôture du vendredi 11 août.

Financement obligataire

Cette augmentation de capital est garantie à 100% par La Compagnie de Navigation Nationale, société présidée par Patrick Molis, entrepreneur dans les métiers du transport maritime, de la logistique, de l’énergie, de l’aéronautique et de la défense.

En termes d'impact pour les porteurs, Egide explique que, sur une base non diluée, un actionnaire détenant 1% du capital verrait sa participation être réduite à 0,778% s'il ne participe pas à l'opération.

Cette augmentation maintiendra le DPS (droit préférentiel de souscription). Chaque actionnaire actuel recevra un DPS par action détenue et pourra utiliser sept DPS pour souscrire à deux actions nouvelles. Les porteurs ne souhaitant pas exercer leurs DPS ou seulement en partie pourront les vendre, puisque les DPS seront cotés entre le 17 août et le 29 août sur Euronext Growth. Passée cette date, la valeur du DPS sera nulle.

La période de souscription des actions nouvelles sera ouverte du 21 août au 31 août avec un règlement-livraison prévu le 7 septembre.

En parallèle, Egide a conclu un contrat d’émission et de souscription d’obligations avec la Compagnie Nationale de Navigation, pour un montant de 750.000 euros. "Cet emprunt, venant à maturité le 14 décembre 2023, sera remboursable en trésorerie ou, sous réserve d’approbation de l’assemblée générale des actionnaires d’Egide, en actions", a expliqué l'entreprise.

Une équipe pour dynamiser les ventes

Au total ce sont donc 2,67 millions d'euros environ que la société lève via l'augmentation de capital et cet emprunt obligataire, avec la Compagnie National de Navigation comme gilet de sauvetage, puisque cette entreprise garantit donc la totalité de l'appel au marché en plus de souscrire l'emprunt obligataire. En contrepartie, cette société nommera un administrateur au sein d'Egide, ce aussi longtemps qu'elle détiendra plus de 5% du capital. Il s'agira en l'occurrence de son président, Patrick Molis.

L'argent levé par Egide servira à financer le besoin en fonds de roulement de la société, le redressement de ses filiales américaines, ainsi que le recrutement d'une équipe commerciale destinée à dynamiser les ventes.

A la Bourse de Paris, ces annonces se traduisent logiquement par une chute de l'action Egide eu égard à la dilution de l'augmentation de capital (ainsi que celle de l'émission obligataire). Le titre Egide perd ainsi 13,9% peu avant 14h.

Julien Marion - ©2023 BFM Bourse