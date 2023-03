Edf : Trois projets éoliens remportés au Québec

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - EDF a annoncé vendredi qu'Hydro-Québec avait sélectionné trois de ses projets éoliens dans le cadre de deux appels d'offres qui avaient été lancés en 2021.



L'électricien indique qu'EDF Renouvelables Amérique du Nord a été retenue pour des contrats d'achat d'électricité d'énergie éolienne représentant 570 mégawatts (MW).



La filiale s'est taillée la part du lion de ce marché public en s'adjugeant trois des sept projets éoliens, ce qui représente près de 50% de la capacité éolienne totale attribuée.



La mise en service des projets est prévue pour décembre 2026.



EDF souligne que ces trois projets auront un impact positif en créant plus de 600 emplois pendant la phase de construction et en générant plus de 3,2 millions de dollars en base annualisée pour le milieu local pendant les années d'opération des parcs.



