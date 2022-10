Edf : Succès d'une émission obligataire

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - EDF annonce le succès de son émission d'obligations senior multi-tranches, dont une verte, pour un montant nominal de trois milliards d'euros, opération dont le règlement-livraison interviendra le 12 octobre. Ces titres seront admis aux négociations sur Euronext Paris.



Le produit net de l'obligation verte de 1,25 milliard d'euros, d'une maturité de 12 ans avec un coupon fixe de 4,75%, sera affecté au financement et/ou au refinancement, en totalité ou en partie, des investissements dans la distribution d'électricité.



Cette émission comprend aussi deux obligations classiques respectivement de 750 millions d'euros, d'une maturité de quatre ans et trois mois avec un coupon fixe de 3,875%, et d'un milliard d'euros, d'une maturité de sept ans avec un coupon fixe de 4,375%.



