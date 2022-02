Edf : EDF signe un accord avec GE pour le rachat des turbines à vapeur Arabelle

PARIS (Reuters) - EDF a annoncé jeudi avoir signé un accord d'exclusivité avec General Electric pour l'acquisition d'une partie de l'activité nucléaire de GE Steam Power, une opération dont les conditions financières n'ont pas été précisées.

La transaction envisagée porte notamment sur l'activité de production des turbines à vapeur Arabelle pour centrales nucléaires à Belfort, sur un ancien site d'Alstom racheté par le groupe américain en 2015, quand Emmanuel Macron était ministre de l'Economie de François Hollande.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Le rachat de ces activités par l'électricien français revêt un caractère stratégique car ces turbines, les plus puissantes sur le marché, équipent une partie du parc nucléaire français ainsi que les EPR de Taishan, en Chine, et les réacteurs du même type en construction à Flamanville (Manche) et à Hinkley Point, en Angleterre.

Le président de la République, en déplacement jeudi dans le territoire de Belfort pour préciser ses projets pour le renouvellement du parc nucléaire français, a salué ce rachat dans son discours.

"Nous franchissons aujourd'hui tous ensemble une nouvelle étape et je veux ici féliciter l'ensemble des équipes (...) qui ont permis (...) de finaliser l'accord qui a été trouvé entre EDF et General Electric pour reprendre les activités liées au nucléaire de General Electric, notamment les activités de maintenance ou de fabrication des turbines Arabelle, (...) compétence unique dont nous sommes fiers de disposer en France et tout particulièrement ici, à Belfort", a-t-il dit.

"Ces turbines équiperont les EPR2 que nous construirons. Elles garantiront à la France le plein contrôle de cette technologie."

(Reportage Benjamin Mallet et Nicolas Delame, rédigé par Myriam Rivet, édité par Jean-Michel Bélot)

Copyright © 2022 Thomson Reuters