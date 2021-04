Edf : S'associe à Thalès et Ericsson autour du projet CONNECT

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - EDF, Thales et Ericsson se sont associés à travers le projet CONNECT qui vise à apporter une connectivité cellulaire sécurisée à l'ensemble des sites nucléaires d'EDF en France.



Thales, leader de la conception et de l'exploitation de réseaux, va déployer des services de communication sécurisés tandis qu'Ericsson va fournir des solutions de réseau privé 4G innovantes pour assurer une connectivité, une résilience et une sécurité hautes performances.



L'infrastructure permettra aux salariés et aux prestataires d'EDF de disposer d'un accès à distance, via des terminaux sécurisés, à l'ensemble des ressources dont ils ont besoin.



Le réseau a déjà été déployé avec succès sur un site pilote de la centrale de Blayais, en Gironde, première étape d'un projet de déploiement par EDF au niveau national



A terme, une évolution du réseau vers la 5G est aussi envisageable, indique Thalès.



