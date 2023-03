Edf : S'associe à Docaposte pour commercialiser 'Monha'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - EDF annonce s'associer à Docaposte - la branche numérique du groupe La Poste - au sein d'une société commune pour commercialiser ' Monha ', soit un carnet d'information du logement (CIL) numérique.



Commercialisé auprès des professionnels de l'immobilier, ce carnet numérique est destiné aux propriétaires ry permet de regrouper et conserver de manière sécurisée l'ensemble des informations concernant leurs logements.



' Entré en vigueur le 1er janvier 2023, le carnet d'information du logement (CIL) est obligatoire pour tous les logements neufs ainsi que les logements existants qui font l'objet de travaux de rénovation ayant une incidence significative sur leur performance énergétique ou d'une transaction impliquant un changement de propriétaire ', rappelle EDF.



Cette solution 100% numérique simplifie et digitalise la relation entre le propriétaire et le professionnel de l'immobilier (promoteur, constructeur, bureau d'études thermiques, bailleur, notaire, agent immobilier, artisan, etc.).





