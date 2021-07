Edf : Révise à la hausse son objectif d'EBITDA 2021

(CercleFinance.com) - L'objectif d'EBITDA du Groupe pour l'année 2021 est révisé à la hausse à plus de 17,7 milliards d'euros, contre plus de 17 milliards d'euros précédemment.



Cette révision à la hausse fait suite à la nouvelle estimation de production nucléaire en France.



' Compte tenu du bon déroulement du 1er semestre 2021, EDF rehausse son estimation de production nucléaire pour l'ensemble de l'année 2021 de 330 TWh - 360 TWh à 345 TWh - 365 TWh ' indique le groupe. ' L'hypothèse de production pour 2022 reste inchangée à ce stade avec une fourchette 330 TWh - 360 TWh '.



