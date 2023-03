Edf : Remporte un projet éolien en mer de 1 GW en Normandie

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - EDF annonce que le Ministère de la Transition énergétique a choisi Eoliennes en Mer Manche Normandie, la société de projet détenue par le consortium EDF Renouvelables, filiale du groupe EDF, et Maple Power, pour assurer la conception, la construction, l'exploitation et le démantèlement du futur parc éolien en mer dit 'Centre Manche 1' (au large des côtes de Normandie).



'Ce nouveau projet éolien en mer apportera à la France une électricité compétitive et renouvelable, contribuant à l'objectif de neutralité carbone du pays', assure EDF.



Ce projet de 1 GW devrait fournir l'équivalent de la consommation électrique annuelle de plus de 1,5 million d'habitants, soit environ la moitié des besoins en électricité de la population de la région Normandie.



Le projet Centre Manche 1 s'inscrit dans les objectifs ambitieux du gouvernement qui vise la mise en service d'une cinquantaine de parcs éoliens en mer d'ici 2050 pour 40 GW de puissance.



