Edf : Relèvement du coût estimé pour Flamanville 3

(CercleFinance.com) - EDF annonce ajuster le calendrier du projet de Flamanville 3, le chargement en combustible nucléaire du réacteur étant désormais planifié au premier trimestre 2024 et l'estimation du coût à terminaison passant de 12,7 à 13,2 milliards d'euros.



Cette actualisation est principalement liée aux études complémentaires qui ont été nécessaires afin d'établir un nouveau procédé de mise en oeuvre du traitement thermique de détensionnement de certaines soudures remises à niveau ces deux dernières années.



'Les équipes abordent actuellement la réalisation de l'étape finale de traitement thermique de détensionnement des soudures remises à niveau et l'étape de re-fermeture du circuit secondaire principal', précise l'électricien.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel