Edf : EDF réfute les accusations du Figaro et affirme n'avoir licencié aucun opérateur de marché

(BFM Bourse) - "Ni manipulation ni licenciement" a assuré le directeur financier d'EDF Xavier Girre en réaction à des "articles de presse" -issus du Figaro- affirmant qu'EDF Trading avait perdu 400 millions d'euros début octobre.

Le directeur financier d'EDF, Xavier Girre, a réfuté mercredi toute "manipulation" ou tout "licenciement", en réaction à des articles de presse affirmant que sa filiale EDF Trading aurait perdu de fortes sommes en spéculant sur les marchés de l'énergie.

Le 30 octobre, Le Figaro avait affirmé qu'EDF Trading avait perdu 400 millions d'euros au début du même mois en raison du pari d'un trader qui "spéculait sur une baisse à venir de l'électricité dite de pointe hivernale France". Début septembre, les prix n'ont fait que grimper. Or "lors d'un pari à la baisse, les dépôts de garantie réclamés au trader augmentent à chaque fluctuation à la hausse", expliquait le Figaro. Le trader "a dû abandonner son pari au pire moment: dans les premiers jours d'octobre, lorsque le marché (...) a atteint des niveaux records, aux alentours de 200 euros le mégawattheure" contre 50 euros maximum à la même époque un an plus tôt.

Ce trader aurait "vu ses accès aux logiciels de marché suspendus, et une procédure de licenciement serait engagée à son encontre", selon le journal. Le quotidien estime également que cette perte aurait été rapidement compensée par des gains sur le marché.

"Contrairement à ce qui a été écrit dans certains articles de presse, il n'y a pas eu de manipulation au sein d'EDF Trading et aucun employé n'a été licencié", a assuré Xavier Girre lors d'une conférence avec des analystes financiers sur les résultats du groupe.

"Le marché était extrêmement volatil, particulièrement fin septembre, début octobre", a-t-il expliqué . "Nous avons vu au cours de cette période des turbulences sans précédent pendant un temps très court" et EDF Trading "a géré cette situation avec attention", a indiqué le directeur financier, sans plus de commentaire sur le montant avancé par Le Figaro ou sur l'opération elle-même.

"Je rappelle [que ces activités] sont tout-à-fait indispensables". Il a également affirmé que le négoce d'électricité était pour EDF très rentable "comme le montrent les résultats que nous produisons semestre après semestre, et nous produirons les résultats de l'activité de trading au deuxième semestre au mois de février avec nos autres résultats", a déclaré de son côté, lors d'une audition au Sénat le PDG du géant de l'électricité, Jean-Bernard Lévy.

Mercredi, EDF a fait état d'un bond de 62% du chiffre d'affaires d'EDF Trading sur les neuf premiers mois de l'année. Lors de la parution de l'article du Figaro, EDF n'avait fait aucun commentaire. Mais une source proche du dossier avait assuré que si une perte avait affecté les résultats d'EDF, elle aurait été rendue publique.

Pour toute société cotée, comme c'est le cas d'EDF, une perte susceptible de modifier significativement le montant des résultats communiqués aux marchés doit faire l'objet d'une information. Mercredi, EDF a toutefois confirmé ses objectifs financiers après avoir vu son chiffre d'affaires progresser sur les neuf premiers mois de l'année, à 57 milliards d'euros, grâce à une meilleure production nucléaire et à la flambée des cours du gaz notamment.

A la Bourse de Paris, le titre EDF a terminé la séance de mercredi presque inchangé à 12,90 euros.

(avec AFP)

Quentin Soubranne - ©2021 BFM Bourse